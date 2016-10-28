Генпрокурор: в декларациях будет проверено законно ли приобретенное богатство чиновниками

"... Совместные следственные группы НАБУ и ГПУ будут давать уголовную оценку таким действиям (не декларированию доходов в декларации - ред.) ... НАПК будет давать оценку с точки зрения протокола о коррупции, которые мы будем сопровождать в судах. То есть эти декларации являются очень хорошим материалом ... еще предстоит провести селекцию на честно полученное богатство и не честно. Но сегодня тотально всех ненавидеть не рекомендую ", - сказал он.

Напомним, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник зарегистрировал электронную декларацию в соответствующем реестре .