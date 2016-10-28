Генпрокурор: в деклараціях буде перевірено чи законно набуте багатство чиновниками
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що в деклараціях українських політиків та чиновників буде перевірена інформація про те, чи законно отримане ними багатство. Про це він повідомив журналістам у п'ятницю, передає УНН.
"…Спільні слідчі групи НАБУ і ГПУ будуть давати кримінальну оцінку таким діям (не декларуванню доходів в декларації - ред.)... НАЗК будуть давати оцінку з точки зору протоколу про корупцію, які ми будемо супроводжувати в судах. Тобто ці декларації є дуже добрим матеріалом...ще належить провести селекцію на чесно отримане багатство і не чесно. Але сьогодні тотально всіх ненавидіти не рекомендую", - сказав він.
Нагадаємо, директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник зареєстрував електронну декларацію у відповідному реєстрі.