"Генк" назвал минимальную стоимость трансфера Малиновского

“Наполи”? Было бы нечестно называть клубы, но я разговаривал со многими итальянскими и английскими командами. “Генк” потребует за Малиновского не менее 10 млн. евро. Для Руслана пора сделать большой шаг вперед. Нас интересует не столько участие в Лиге чемпионов, сколько перспектива роста клуба, и “Наполи” соответствует этим параметрам", — отметил агент.

Напомним, что ранее стало известно о заинтересованности неаполитанского клуба в отношении Малиновского.