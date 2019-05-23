"Генк" назвал минимальную стоимость трансфера Малиновского
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Агент полузащитника “Генка” и сборной Украины Руслана Малиновского — Сергей Серебренников рассказал по какой цене он может отпустить бельгийский клуб, информирует УНН со ссылкой на “Calcio Napoli 24”.
“Наполи”? Было бы нечестно называть клубы, но я разговаривал со многими итальянскими и английскими командами. “Генк” потребует за Малиновского не менее 10 млн. евро. Для Руслана пора сделать большой шаг вперед. Нас интересует не столько участие в Лиге чемпионов, сколько перспектива роста клуба, и “Наполи” соответствует этим параметрам", — отметил агент.
Напомним, что ранее стало известно о заинтересованности неаполитанского клуба в отношении Малиновского.