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"Генк" назвав мінімальну вартість трансферу Маліновського

"Генк" назвав мінімальну вартість трансферу Маліновського

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Агент півзахисника “Генка” і збірної України Руслана Малиновського — Сергій Серебренніков розповів за яку ціну його може відпустити бельгійський клуб, інформує УНН з посиланням на “Calcio Napoli 24”.

“Наполі”? Було б нечесно називати клуби, але я розмовляв з багатьма італійськими та англійськими командами. “Генк” зажадає за Маліновського не менше 10 млн. євро. Для Руслана настав час зробити великий крок вперед. Нас цікавить не стільки участь в Лізі чемпіонів, скільки перспектива зростання клубу, і “Наполі” відповідає цим параметрам", — відзначив агент.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про зацікавленість неаполітанського клубу до Маліновського.

Українські Національні Новини

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