"Генк" назвав мінімальну вартість трансферу Маліновського
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Агент півзахисника “Генка” і збірної України Руслана Малиновського — Сергій Серебренніков розповів за яку ціну його може відпустити бельгійський клуб, інформує УНН з посиланням на “Calcio Napoli 24”.
“Наполі”? Було б нечесно називати клуби, але я розмовляв з багатьма італійськими та англійськими командами. “Генк” зажадає за Маліновського не менше 10 млн. євро. Для Руслана настав час зробити великий крок вперед. Нас цікавить не стільки участь в Лізі чемпіонів, скільки перспектива зростання клубу, і “Наполі” відповідає цим параметрам", — відзначив агент.
Нагадаємо, що раніше стало відомо про зацікавленість неаполітанського клубу до Маліновського.