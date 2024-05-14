Генеральное консульство Украины в Торонто передало 300 книг для местных украинских школ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
  •  107933 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
  •  109839 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  137987 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  139923 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  129818 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  174963 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210255 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  214968 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  206035 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159906 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

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Солнечная буря поразила фермеров США и Канады, вызвав неисправность GPS в тракторах в разгар посевного сезона

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В Испании подтвердили визит Зеленского: известна дата

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Публикации

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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  278315 просмотра
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  321892 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  322499 просмотра
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

9 мая 2024, 14:50  •  329590 просмотра
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

9 мая 2024, 10:03  •  339336 просмотра

Генеральное консульство Украины в Торонто передало 300 книг для местных украинских школ

Генеральное консульство Украины в Торонто передало 300 украинских книг местным украинским школам, чтобы помочь сохранить украинский язык и культуру для детей.

Общество •   •  6923 просмотра
Генеральное консульство Украины в Торонто передало 300 книг для местных украинских школ

На фронте 130 боевых столкновений, россияне интенсивно атакуют на Покровском направлении - Генштаб

14 мая на линии соприкосновения произошло 130 боевых столкновений, во время которых противник интенсивно атаковал украинские позиции, используя преимущество в живой силе и технике, нанеся 2 ракетных удара, 65 авиаударов и 74 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Война •   •  9217 просмотра
На фронте 130 боевых столкновений, россияне интенсивно атакуют на Покровском направлении - Генштаб

Все достаточно напряженно, но ситуация контролируемая: Зеленский заявил, что Сырский находится в ключевых местах боев

Президент Зеленский заявил, что ситуация на ключевых участках боевых действий, таких как Донецкая и Харьковская области, является напряженной, но контролируемой, начальник Генерального штаба Сырский работает с бригадами на боевых позициях, а солдаты уничтожают наступающих российских оккупантов.

Война •   •  11595 просмотра
Все достаточно напряженно, но ситуация контролируемая: Зеленский заявил, что Сырский находится в ключевых местах боев

"Властелин колец: Кольца власти": появился официальный трейлер 2-го сезона сериала от Amazon

Второй сезон "Властелина колец: Кольца власти", рассказывающий о возвращении Саурона и создании Колец власти, выйдет на Amazon Prime Video 29 августа в более мрачной и напряженной тональности, чем первый сезон.

УНН Lite •   •  12291 просмотра
"Властелин колец: Кольца власти": появился официальный трейлер 2-го сезона сериала от Amazon

Солнечная буря поразила фермеров США и Канады, вызвав неисправность GPS в тракторах в разгар посевного сезона

Солнечная буря вызвала сбои в работе GPS на тракторах в США и Канаде во время пикового сезона посевных работ, что заставило фермеров остановить работу.

Технологии •   •  11756 просмотра
Солнечная буря поразила фермеров США и Канады, вызвав неисправность GPS в тракторах в разгар посевного сезона

Удары рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 20

российские военные нанесли авиаудары по жилым кварталам Харькова, в результате чего пострадали 20 мирных жителей, в том числе 3 детей, и были повреждены многочисленные здания.

Война •   •  12566 просмотра
Удары рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 20

Из северных районов Харьковской области до самого Харькова уже эвакуировали более 5 тыс. человек - Терехов

Люди эвакуируются из тех районов Харьковской области, где ведутся очень активные боевые действия. На сегодня в городе уже приняли более 5 тыс. человек

Общество •   •  13145 просмотра
Из северных районов Харьковской области до самого Харькова уже эвакуировали более 5 тыс. человек - Терехов

В Испании подтвердили визит Зеленского: известна дата

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Мадрид, Испания, 17 мая, чтобы принять участие в приеме и обеде, организованном королем Фелипе VI, как подтвердили в Королевском дворце Испании.

политика •   •  12586 просмотра
В Испании подтвердили визит Зеленского: известна дата

В Одесской области успешно действует еОселя: беспроцентным кредитом для приобретения нового жилья воспользовались 219 защитников

219 защитников из Одесской области воспользовались беспроцентным кредитом на новое жилье по программе "еОселя". Льготная ставка составляет 3-7%, срок кредита - до 20 лет. Минимальный первый взнос 20%.

Общество •   •  12308 просмотра
В Одесской области успешно действует еОселя: беспроцентным кредитом для приобретения нового жилья воспользовались 219 защитников

Сегодня в Харькове прогремело 7 взрывов, ранения получили по меньшей мере 18 человек - Терехов

В Харькове произошло семь взрывов, в результате которых ранения получили 18 человек, в том числе трое детей, причем ракета попала в многоэтажку в центре города.

Общество •   •  14481 просмотра
Сегодня в Харькове прогремело 7 взрывов, ранения получили по меньшей мере 18 человек - Терехов