Генеральное консульство Украины в Торонто передало 300 книг для местных украинских школ

Генеральное консульство Украины в Торонто передало местным украинским школам 300 украинских книг. Об этом со ссылкой на Генерального консула Украины в Торонто Олега Николенко пишет УНН.

Детали

Генеральное консульство Украины в Торонто передало в украинские школы Торонто 300 книг "Теперь наши дети будут иметь больше возможностей для обучения - отметил генеральный консул Украины Олег Николенко.

Также Николенко посетил заседание Школьного совета Ukrainian Canadian Congress - Toronto Branch, где поблагодарил директоров и преподавателей школ за их неустанный труд.

Возможность украинских детей учиться в украинских школах Канады - это сохранение их связи с Украиной, нашим языком и культурой - отмечают в консульстве.

Напомним

Украина и Польша работают над тем, чтобы украинские дети могли изучать украинский язык и литературу по польским школьным программам, начиная с сентября.