Генеральне консульство України в Торонто передало 300 книг для місцевих українських шкіл
Київ • УНН
Генеральне консульство України в Торонто передало 300 українських книжок місцевим українським школам, щоб допомогти зберегти українську мову та культуру для дітей.
Генеральне консульство України в Торонто передало місцевим українським школам 300 українських книжок. Про це з посиланням на Генерального консула України в Торонто Олега Ніколенка пише УНН.
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Генеральне консульство України в Торонто передало до українських шкіл Торонто 300 книжок "Тепер наші діти матимуть більше можливостей для навчання
Також Ніколенко відвідав засідання Шкільної ради Ukrainian Canadian Congress - Toronto Branch, де подякував директорам та викладачам шкіл за їхню невтомну працю.
Можливість українських дітей навчатися в українських школах Канади — це збереження їхнього звʼязку із Україною, нашою мовою та культурою
Нагадаємо
Україна та Польща працюють над тим, щоб українські діти могли вивчати українську мову та літературу за польськими шкільними програмами, починаючи з вересня.