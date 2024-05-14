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Генеральне консульство України в Торонто передало 300 книг для місцевих українських шкіл

Генеральне консульство України в Торонто передало 300 книг для місцевих українських шкіл

Київ • УНН

 • 37848 перегляди

Генеральне консульство України в Торонто передало 300 українських книжок місцевим українським школам, щоб допомогти зберегти українську мову та культуру для дітей.

Генеральне консульство України в Торонто передало місцевим українським школам  300 українських книжок. Про це з посиланням на Генерального консула України в Торонто Олега Ніколенка пише УНН

Деталі 

Генеральне консульство України в Торонто передало до українських шкіл Торонто 300 книжок "Тепер наші діти матимуть більше можливостей для навчання

- зазначив генеральний консул України Олег Ніколенко.

Також Ніколенко відвідав засідання Шкільної ради Ukrainian Canadian Congress - Toronto Branch,  де подякував директорам та викладачам шкіл за їхню невтомну працю.

Можливість українських дітей навчатися в українських школах Канади — це збереження їхнього звʼязку із Україною, нашою мовою та культурою

- наголошують у консульстві. 
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Нагадаємо

Україна та Польща працюють над тим, щоб українські діти могли вивчати українську мову та літературу за польськими шкільними програмами, починаючи з вересня.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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