Генеральный штаб ВСУ: рашисты за прошедшие сутки обстреляли Украину более 50 раз

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Киев • УНН

 • 832382 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Генштаб в утренней сводке сообщил, что российская оккупационная армия совершила более 50 обстрелов на территории Украины, пишет УНН.

Детали

Начались 278 сутки российского широкомасштабного вторжения россии в Украину.

Враг нанес 4 ракетных удара по гражданским объектам в Разумовке Запорожской области и Мусеевке в Днепропетровской, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и мирным населенным пунктам.

Сохраняется угроза ракетных ударов российских оккупантов по объектам критической инфраструктуры по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

Подразделения белорусских сил специальных операций, входящих в состав региональной группировки войск так называемого союзного государства российской федерации и республики беларусь, выполняют задачи по усилению участка государственной границы.

На Северском направлении минометные и артиллерийские обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Янжуловка, Николаевка и Галагановка Черниговской области и Свободная Слобода Сумской области.

На Слобожанском направлении поражения из минометов и реактивной артиллерии потерпели районы населенных пунктов Стрелка, Старица, Огирцево, Волчанск, Бочково, Бударки, Чугуновка и Амбарное Харьковской области.

На Купянском направлении противник обороняется. Совершил обстрелы из артиллерии разных типов по районам Бологовки, Камянки, Купянская, Куриловки, Табаевки, Крахмального и Берестового Харьковской области.

На лиманском направлении враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Совершил обстрелы со всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области и Ямполевка и Торское в Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий.

Огневого поражения из танков и артиллерии потерпели объекты в районах населенных пунктов Серебрянка, Спорное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Клищиевка, Андреевка, Курдюмовка, Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлениях оккупанты ведут оборонительные действия. Фиксируются обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям Сил обороны и районам населенных пунктов Запорожской области, недалеко от линии столкновения.

На Криворожском и Херсонском направлениях оккупанты в позиционной обороне. Не прекращают артиллерийские обстрелы подразделений наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр, в частности города Херсон.

Напомним

Военные Украины отразили атаки российской оккупационной россии в районе 10 населенных пунктов Донецкой области.

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