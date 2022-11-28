Генеральный штаб ВСУ: рашисты за прошедшие сутки обстреляли Украину более 50 раз
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Генштаб в утренней сводке сообщил, что российская оккупационная армия совершила более 50 обстрелов на территории Украины, пишет УНН.
Детали
Начались 278 сутки российского широкомасштабного вторжения россии в Украину.
Враг нанес 4 ракетных удара по гражданским объектам в Разумовке Запорожской области и Мусеевке в Днепропетровской, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и мирным населенным пунктам.
Сохраняется угроза ракетных ударов российских оккупантов по объектам критической инфраструктуры по всей территории Украины.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.
Подразделения белорусских сил специальных операций, входящих в состав региональной группировки войск так называемого союзного государства российской федерации и республики беларусь, выполняют задачи по усилению участка государственной границы.
На Северском направлении минометные и артиллерийские обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Янжуловка, Николаевка и Галагановка Черниговской области и Свободная Слобода Сумской области.
На Слобожанском направлении поражения из минометов и реактивной артиллерии потерпели районы населенных пунктов Стрелка, Старица, Огирцево, Волчанск, Бочково, Бударки, Чугуновка и Амбарное Харьковской области.
На Купянском направлении противник обороняется. Совершил обстрелы из артиллерии разных типов по районам Бологовки, Камянки, Купянская, Куриловки, Табаевки, Крахмального и Берестового Харьковской области.
На лиманском направлении враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Совершил обстрелы со всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области и Ямполевка и Торское в Донецкой области.
На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий.
Огневого поражения из танков и артиллерии потерпели объекты в районах населенных пунктов Серебрянка, Спорное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Клищиевка, Андреевка, Курдюмовка, Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка и Новомихайловка Донецкой области.
На Новопавловском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.
На Запорожском направлениях оккупанты ведут оборонительные действия. Фиксируются обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям Сил обороны и районам населенных пунктов Запорожской области, недалеко от линии столкновения.
На Криворожском и Херсонском направлениях оккупанты в позиционной обороне. Не прекращают артиллерийские обстрелы подразделений наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр, в частности города Херсон.
Напомним
Военные Украины отразили атаки российской оккупационной россии в районе 10 населенных пунктов Донецкой области.