Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг умер после серьезной болезни.

Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Многолетний лидер Вьетнама Нгуен Фу Чонг умер «после периода болезни», ознаменовав конец политической эры - пишет издание.

Отмечается, что Чонг умер «из-за старости и серьезной болезни».

Это произошло на следующий день после того, как вьетнамское правительство неожиданно заявило, что Чонгу нужно время, чтобы «сосредоточиться на активном лечении» неопределенного заболевания - добавляет издание.

После его смерти президент страны То Лам возьмет на себя обязанности по управлению центральным комитетом, политбюро и секретариатом партии.

Справочно

Нгуен Фу Чонг на XI съезде Коммунистической партии Вьетнама 19 января 2011 года избран генеральным секретарем ЦК КПВ. На 12-м съезде КПВ 27 января 2016 года переизбран генеральным секретарем компартии Вьетнама. В январе 2021 года переизбран на третий срок.

Напомним,

В июне российский диктатор Владимир Путин после визита в Северную Корею посетил Вьетнам. Главу кремля пригласил лидер Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг.