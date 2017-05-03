Генерал США попросил больше танков для сдерживания России в Европе
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Россия становится все более агрессивной, поэтому в Европе необходимо усилить бронетанковые войска, заявил верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертис Скапарротти, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе призвал США отправить в Европу больше военнослужащих и бронетехники для сдерживания "все более агрессивной России".
"В России в этом регионе не только легкая, но и тяжелая техника. Нам нужно больше бронетанковых войск, чтобы быть уверенным, что у нас достаточно сил для сдерживания России", - заявил американский генерал.
К.Скапарротти также призвал американских сенаторов подумать об отправке в Европу дополнительных "сил поддержки", в том числе инженерных и авиационных бригад. Американский генерал уже много раз призвал США к более решительным действиям по сдерживанию "агрессивного поведения России".
Напомним, министр обороны США выразил обеспокоенность действиями России в Афганистане.