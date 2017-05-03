Генерал США попросил больше танков для сдерживания России в Европе

Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе призвал США отправить в Европу больше военнослужащих и бронетехники для сдерживания "все более агрессивной России".

"В России в этом регионе не только легкая, но и тяжелая техника. Нам нужно больше бронетанковых войск, чтобы быть уверенным, что у нас достаточно сил для сдерживания России", - заявил американский генерал.

К.Скапарротти также призвал американских сенаторов подумать об отправке в Европу дополнительных "сил поддержки", в том числе инженерных и авиационных бригад. Американский генерал уже много раз призвал США к более решительным действиям по сдерживанию "агрессивного поведения России".

Напомним, министр обороны США выразил обеспокоенность действиями России в Афганистане.