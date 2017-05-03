Генерал США попросив більше танків для стримування Росії в Європі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Росія стає все більш агресивною, тому в Європі необхідно посилити бронетанкові війська, заявив верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Кертіс Скапарротті, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі закликав США відправити до Європи більше військовослужбовців і бронетехніки для стримування "все більш агресивної Росії".
"У Росії в цьому регіоні не тільки легка, але і важка техніка. Нам потрібно більше бронетанкових військ, щоб бути впевненим, що у нас достатньо сил для стримування Росії", - заявив американський генерал.
К.Скапарротті також закликав американських сенаторів подумати про відправку до Європи додаткових "сил підтримки", в тому числі інженерних і авіаційних бригад. Американський генерал вже багато разів закликав США до більш рішучих дій щодо стримування "агресивної поведінки Росії".
Нагадаємо, міністр оборони США висловив стурбованість діями Росії в Афганістані.