Гендиректора ГП "Антонов" отстранили от исполнения полномочий

Детали

Как отмечается, основанием для отстранения стало служебное расследование в отношении, в частности, проверки отдельных фактов, обнародованных в средствах массовой информации.

"Генеральный директор ГК “Укроборонпром” Юрий Гусев направил соответствующие обращения в правоохранительные органы.

Укроборонпром всячески содействует Службе безопасности Украины в выяснении обстоятельств возможных нарушений", - говорится в сообщении.

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