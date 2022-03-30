Гендиректора ГП "Антонов" отстранили от исполнения полномочий
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. "Укроборонпром" отстранил Сергея Бычкова от исполнения полномочий генерального директора ГП "Антонов". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook государственного концерна "Укроборонпром".
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Как отмечается, основанием для отстранения стало служебное расследование в отношении, в частности, проверки отдельных фактов, обнародованных в средствах массовой информации.
"Генеральный директор ГК “Укроборонпром” Юрий Гусев направил соответствующие обращения в правоохранительные органы.
Укроборонпром всячески содействует Службе безопасности Украины в выяснении обстоятельств возможных нарушений", - говорится в сообщении.
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