Гендиректора ДП "Антонов" відсторонили від виконання повноважень

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Як зазначається, підставою для відсторонення стало службове розслідування щодо, зокрема, перевірки окремих фактів, оприлюднених у засобах масової інформації.

"Генеральний директор ДК “Укроборонпром” Юрій Гусєв надіслав відповідні звернення до правоохоронних органів.

Укроборонпром усіляко сприяє Службі безпеки України у з'ясуванні обставин можливих порушень", - йдеться в повідомленні.

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