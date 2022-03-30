Гендиректора ДП "Антонов" відсторонили від виконання повноважень
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. "Укроборонпром" відсторонив Сергія Бичкова від виконання повноважень генерального директора ДП "Антонов". Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook державного концерну "Укроборонпром".
Деталі
Як зазначається, підставою для відсторонення стало службове розслідування щодо, зокрема, перевірки окремих фактів, оприлюднених у засобах масової інформації.
"Генеральний директор ДК “Укроборонпром” Юрій Гусєв надіслав відповідні звернення до правоохоронних органів.
Укроборонпром усіляко сприяє Службі безпеки України у з'ясуванні обставин можливих порушень", - йдеться в повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: заступниці голови Бердянської РДА оголосили підозру в держзраді.