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Гендиректор ОЗХО подтвердил, что вещества BZ не было в отобранных пробах

Киев • УНН

 • 10116 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. На заседании Совбеза ООН генеральный директор Организации по запрещению химического оружия Ахмет Узюмджю во время презентации отчёта о технической поддержке, предоставленной Великобритании по делу о резонансном отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери подтвердил, что вещества BZ не было в отобранных пробах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter-аккаунт ООН.

Гендиректор ОЗХО подтвердил, что вещества BZ не было в отобранных пробах

“Выводы ОЗХО подтвердили выводы Велкобритании относительно класса ядовитого вещества, найденного на дверной ручке дома господина Скрипаля”, — отметила постоянный представитель Великобритании при ООН.

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В свою очередь российская сторона не приняла заявление ОЗХО о роли прекурсора BZ по делу Скрипаля и планирует продолжить взаимодействие с организацией, чтобы “прояснить полную картину”. Об этом заявил руководитель Центра аналитических исследований по конвенциям о запрещении химического и биологического оружия Минпромторга РФ Виктор Холстов по итогам внеочередного заседания Исполнительного совета организации по инциденту в Солсбери.

“Российская делегация не приняла это заявление, которое сделали генеральный директор ОЗХО и руководитель лаборатории по прекурсора BZ”, — отметил Холстов.

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Напомним, по мнению Российской Федерации при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери использовалась вещество BZ, которая стояла на вооружении США и Великобритании.

В свою очередь швейцарская химическая лаборатория в Шпице заявила, что не сомневается в том, что бывшего двойного шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили веществом “Новичок”. Так лаборатория в своем Twitter ответила на заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что скрипачом был отравлен химикатом BZ.

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