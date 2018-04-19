Гендиректор ОЗХЗ підтвердив, що речовини BZ не було у відібраних пробах
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. На засіданні Радбезу ООН генеральний директор Організації із заборони хімічної зброї Ахмет Узюмджю під час презентації звіту про технічну підтримку, надану Великій Британції у справі про резонансне отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у британському Солсбері підтвердив, що речовини BZ не було у відібраних пробах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter-акаунт ООН.
“Висновки ОЗХЗ підтвердили висновки Велкобрітаніі щодо класу отруйної речовини, знайденого на дверній ручці будинку пана Скрипаля”, — зазначила постійний представник Великої Британії при ООН.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Тільки у Росії є все необхідне для отруєння Скрипалів
У свою чергу російська сторона не прийняла заяву ОЗХЗ щодо ролі прекурсора BZ у справі Скрипаля та планує продовжити взаємодію з організацією, щоб “прояснити повну картину”. Про це заявив керівник Центру аналітичних досліджень по конвенціям про заборону хімічної і біологічної зброї Мінпромторгу РФ Віктор Холстов за підсумками позачергового засідання Виконавчої ради організації щодо інциденту в Солсбері.
“Російська делегація не прийняла ту заяву, яку зробили генеральний директор ОЗХЗ і керівник лабораторій щодо прекурсора BZ”, — зазначив Холстов.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Великій Британії почали сім розслідувань проти російського RT через “справу Скрипаля”
Нагадаємо, на думку Російської Федерації при отруєнні Сергія і Юлії Скрипаль у британському Солсбері використовувалася хімічна речовина BZ, яка стояла на озброєнні США і Великої Британії.
У свою чергу швейцарська хімічна лабораторія у Шпіці заявила, що не сумнівається в тому, що колишнього подвійного шпигуна Сергія Скрипаля і його доньку Юлію отруїли речовиною “Новачок”. Так лабораторія у своєму Twitter відповіла на заяву голови МЗС Росії Сергія Лаврова про те, що Скрипалів отруїли хімікатом BZ.