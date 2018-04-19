Гендиректор ОЗХЗ підтвердив, що речовини BZ не було у відібраних пробах

КИЇВ. 18 квітня. УНН. На засіданні Радбезу ООН генеральний директор Організації із заборони хімічної зброї Ахмет Узюмджю під час презентації звіту про технічну підтримку, надану Великій Британції у справі про резонансне отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у британському Солсбері підтвердив, що речовини BZ не було у відібраних пробах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter-акаунт ООН.