Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли сообщила телекомпания CBC News, что Канада планирует вернуть Германии пять турбин Nord Stream – 1.

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"Ни одна из турбин компрессорной станции "Портовая" в Канаде не ремонтируется", - говорится в сообщении "Газпрома", опубликованном в Telegram.

"Газпром" не сообщил, где сейчас находятся турбины.

Дополнение

"Газпром" планирует ремонт на Портовой с 31 августа по 2 сентября, который остановит потоки по газопроводу, соединяющему россию и Германию через Балтийское море.

В настоящее время трубопровод работает лишь на 20%, что привело к резкому росту цен на энергоносители и побудило страны Европы развернуть планы экстренного энергосбережения.

Берлин заявил, что Москва использует турбину в качестве повода для ограничения потоков газа и использует энергию как политическое оружие в попытке ослабить решимость Европейского Союза по санкциям.