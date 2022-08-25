"Газпром" заявил, что в Канаде нет турбин для "Северного потока-1"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Российский "Газпром" в четверг заявил, что турбины, используемые на газопроводе "Северный поток-1", не проходят техническое обслуживание в Канаде. Комментарии прозвучали на следующий день после того, как канадский министр заявила, что там находится пять турбин, сообщает УНН.
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли сообщила телекомпания CBC News, что Канада планирует вернуть Германии пять турбин Nord Stream – 1.
Цитата
"Ни одна из турбин компрессорной станции "Портовая" в Канаде не ремонтируется", - говорится в сообщении "Газпрома", опубликованном в Telegram.
"Газпром" не сообщил, где сейчас находятся турбины.
Дополнение
"Газпром" планирует ремонт на Портовой с 31 августа по 2 сентября, который остановит потоки по газопроводу, соединяющему россию и Германию через Балтийское море.
В настоящее время трубопровод работает лишь на 20%, что привело к резкому росту цен на энергоносители и побудило страны Европы развернуть планы экстренного энергосбережения.
Берлин заявил, что Москва использует турбину в качестве повода для ограничения потоков газа и использует энергию как политическое оружие в попытке ослабить решимость Европейского Союза по санкциям.