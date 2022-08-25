"Газпром" заявив, що в Канаді немає турбін для "Північного потоку-1"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Російський "Газпром" у четвер заявив, що турбіни, що використовуються на газопроводі "Північний потік-1", не проходять технічне обслуговування в Канаді. Коментарі прозвучали наступного дня після того, як канадський міністр заявила, що там знаходиться п'ять турбін, інформує УНН.
Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі повідомила телекомпанія CBC News, що Канада планує повернути Німеччині п'ять турбін Nord Stream - 1.
Цитата
"Жодна з турбін компресорної станції "Портова" в Канаді не ремонтується", - йдеться в повідомленні "Газпрому", опублікованому в Telegram.
"Газпром" не повідомив, де зараз знаходяться турбіни.
Доповнення
"Газпром" планує ремонт на Портовій з 31 серпня по 2 вересня, який зупинить потоки газопроводом, що з'єднує росію та Німеччину через Балтійське море.
Наразі трубопровід працює лише на 20%, що призвело до різкого зростання цін на енергоносії та спонукало країни Європи розгорнути плани екстреного енергозбереження.
Берлін заявив, що Москва використовує турбіну як привід для обмеження потоків газу і використовує енергію як політичну зброю в спробі послабити рішучість Європейського Союзу щодо санкцій.