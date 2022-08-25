"Газпром" заявив, що в Канаді немає турбін для "Північного потоку-1"

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі повідомила телекомпанія CBC News, що Канада планує повернути Німеччині п'ять турбін Nord Stream - 1.

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"Жодна з турбін компресорної станції "Портова" в Канаді не ремонтується", - йдеться в повідомленні "Газпрому", опублікованому в Telegram.

"Газпром" не повідомив, де зараз знаходяться турбіни.

Доповнення

"Газпром" планує ремонт на Портовій з 31 серпня по 2 вересня, який зупинить потоки газопроводом, що з'єднує росію та Німеччину через Балтійське море.

Наразі трубопровід працює лише на 20%, що призвело до різкого зростання цін на енергоносії та спонукало країни Європи розгорнути плани екстреного енергозбереження.

Берлін заявив, що Москва використовує турбіну як привід для обмеження потоків газу і використовує енергію як політичну зброю в спробі послабити рішучість Європейського Союзу щодо санкцій.