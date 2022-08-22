Ціна на газ в Європі перевищила 3000 доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Вартість газу в Європі перевищила позначку 3000 доларів за тисячу кубометрів, пише УНН з посиланням на DW.
Деталі
"Ціна газу в Європі вперше з початку березня перевищила позначку 3000 доларів за тисячу кубометрів на тлі новин про призупинення постачання російського газу трубопроводом "Північний потік", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Наприкінці минулого тижня російський концерн "Газпром" повідомив, що призупинить постачання газу "Північним потоком" на 3 дні, з 31 серпня по 2 вересня. "Газпром" пояснив цей крок необхідністю провести технічне обслуговування та планово-попереджувальні роботи газоперекачувального агрегату Trent 60 на компресійній станції (КС) "Портова", яка відповідає за прокачування сировини трубопроводом. Trent 60 наразі є єдиним робочим агрегатом, зазначили в компанії.
На тлі цього Оператор ГТС України нагадав про наявність альтернативних транзитних коридорів через Україну та Польщу і заявив, що існуюча газотранспортна інфраструктура України більша за "Північний потік-1" й "здатна замістити російський газогін та забезпечити надійний транзит газу до країн ЄС".