Цена на газ в Европе превысила 3000 долларов

Детали

"Цена газа в Европе впервые с начала марта превысила отметку 3000 долларов за тысячу кубометров на фоне новостей о приостановке поставок российского газа по трубопроводу "Северный поток", - говорится в сообщении.

Дополнение

В конце прошлой недели российский концерн "Газпром" сообщил, что приостановит поставки газа "Северным потоком" на 3 дня, с 31 августа по 2 сентября. "Газпром" объяснил этот шаг необходимостью провести техническое обслуживание и планово-предупредительные работы газоперекачивающего агрегата Trent 60 на компрессионной станции (КС) "Портовая", отвечающей за прокачку сырья по трубопроводу. Trent 60 является единственным рабочим агрегатом, отметили в компании.

На фоне этого Оператор ГТС Украины напомнил о наличии альтернативных транзитных коридоров через Украину и Польшу и заявил, что существующая газотранспортная инфраструктура Украины больше "Северного потока-1" и "способна заместить российский газопровод и обеспечить надежный транзит газа в страны ЕС".