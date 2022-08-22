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День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Цена на газ в Европе превысила 3000 долларов

Киев • УНН

 • 545400 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Стоимость газа в Европе превысила отметку 3000 долларов за тысячу кубометров, пишет УНН со ссылкой на DW.

Цена на газ в Европе превысила 3000 долларов

Детали

"Цена газа в Европе впервые с начала марта превысила отметку 3000 долларов за тысячу кубометров на фоне новостей о приостановке поставок российского газа по трубопроводу "Северный поток", - говорится в сообщении.

Дополнение

В конце прошлой недели российский концерн "Газпром" сообщил, что приостановит поставки газа "Северным потоком" на 3 дня, с 31 августа по 2 сентября. "Газпром" объяснил этот шаг необходимостью провести техническое обслуживание и планово-предупредительные работы газоперекачивающего агрегата Trent 60 на компрессионной станции (КС) "Портовая", отвечающей за прокачку сырья по трубопроводу. Trent 60 является единственным рабочим агрегатом, отметили в компании.

На фоне этого Оператор ГТС Украины напомнил о наличии альтернативных транзитных коридоров через Украину и Польшу и заявил, что существующая газотранспортная инфраструктура Украины больше "Северного потока-1" и "способна заместить российский газопровод и обеспечить надежный транзит газа в страны ЕС".

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