Газ к котельным в Смеле запланировано подать сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Восстановление газоснабжения трех котельных в Смеле Черкасской области, где без теплоснабжения остаются 57 домов, запланировано на сегодня. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
"По состоянию на 7:00 12 марта в Смеле остаются без газоснабжения три котельные (без теплоснабжения 57 домов, 3 детских сада, 1 медицинское учреждение и 1 школа). Подключение 3 котельных к газоснабжению запланировано на 12 марта", - сообщили в ведомстве.
Добавим, 7 марта в Смеле из-за задолженности осталось без газоснабжения 17 котельных, обеспечивающих теплоснабжением 183 дома, 12 школ, 12 детских садов, 11 медицинских учреждений, 2 техникума и 1 ПТУ. Население города - 68 тыс. чел. Работу котельных постепенно восстанавливали.
Напомним, проблема с теплоснабжением в Смеле уже была в январе.