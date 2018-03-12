Газ до котелень у Смілі заплановано подати сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Відновлення газопостачання трьох котелень у Смілі Черкаської області, де без теплопостачання залишаються 57 будинків, заплановано на сьогодні. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
"Станом на 7:00 12 березня у місті Сміла залишаються без газопостачання три котельні (без теплопостачання 57 будинків, 3 дитячі садочки, 1 медичний заклад та 1 школа). Підключення 3 котелень до газопостачання заплановано на 12 березня", - повідомили у відомстві.
Додамо, 7 березня у Смілі через заборгованість залишилось без газопостачання 17 котелень, що забезпечують теплопостачанням 183 будинки, 12 шкіл, 12 дитячих садочків, 11 медичних закладів, 2 технікуму та 1 ПТУ. Населення міста – 68 тис. осіб. Роботу котелень поступово відновлювали.
Нагадаємо, проблема з теплопостачанням у Смілі вже була у січні.