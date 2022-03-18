Гайдай сообщил о ситуации в Луганской области: Рубежное и Попасная - украинские. Бои продолжаются
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Уже 23 сутки Луганская область дает отпор рашистским оккупантам. О ситуации сообщил в Facebook глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай, пишет УНН.
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"Рубежное и Попасная - украинские. Бои продолжаются. Оккупант не продвинулся. Горное, Кременная, Лисичанск, Северодонецк - украинские. Постоянно под обстрелами", - написал Гайдай.
Детали
По словам главы ОГА, инфраструктура разрушена оккупантами, однако коммунальщики, газовики, электрики и остальные продолжают свою работу.
Так, в частности, сегодня в Лисичанске после 10-дневной темноты на кв.40лет Победы, Молодежный, частично Центральный, Дружбы народов появился свет.
Мобильная связь "хромает", отметил глава ОГА.
"Завтра сверхважный день. Держим кулаки. Должен заработать гумкоридор для доставки гуманитарной помощи к громадам области. Завтра должно стать легче, потому что вы будете иметь еду, воду, медикаменты", - отметил он.
Кроме того, Гайдай обратился к временно оккупированным Россией территориям.
"Старобельск, Меловое, Марковка, Троицкое, Сватово, Беловодск, Новопсков, Белокуракино, Станица Луганская, Счастье - скоро захватчики перестанут издеваться, украинское вернется... хотя, почему вернется? Украинское никуда не исчезало, как бы орки ни старались... скоро сине-желтый", - написал он.
Добавим
Не смотря на крайне тяжелую ситуацию - обстрелы не утихают, местная власть смогла вывезти эвакуационными автобусами 50 человек и завезти гуманитарную помощь в Рубежное.