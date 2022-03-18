Гайдай повідомив про ситуацію на Луганщині: Рубіжне та Попасна - українські. Бої тривають
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Уже 23 добу Луганщина дає відсіч рашистським окупантам. Про ситуацію повідомив у Facebook голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай, пише УНН.
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"Рубіжне та Попасна - українські. Бої тривають. Окупант не просунувся. Гірське, Кремінна, Лисичанськ, Сєвєродонецьк - українські. Постійно під обстрілами", - написав Гайдай.
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Зі слів голови ОДА, інфраструктура зруйнована окупантами, однак комунальники, газовики, електрики та інші продовжують свою роботу.
Так, зокрема, сьогодні у Лисичанську після 10-денної темряви на кв.40 років Перемоги, Молодіжний, частково Центральний, Дружби народів з’явилося світло.
Мобільний зв‘язок "кульгає", зазначив очільник ОДА.
"Завтра надважливий день. Тримаємо кулаки. Має запрацювати гумкоридор для доставки гуманітарної допомоги до громад області. Завтра має стати легше, бо Ви матимете їжу, воду, медикаменти", - зазначив він.
Крім того, Гайдай звернувся до тимчасово окупованих росією територій.
"Старобільськ, Мілове, Марківка, Троїцьке, Сватове, Біловодськ, Новопсков, Білокуракине, Станиця Луганська, Щастя - скоро загарбники перестануть знущатися, українське повернеться… хоча, чому повернеться? Українське нікуди не зникало, як би орки не старалися… скоро синьо-жовтий", - написав він.
Додамо
Не дивлячись на вкрай важку ситуацію - обстріли не вщухають, місцева влада змогла вивезти евакуаційними автобусами 50 людей та завезти гуманітарну допомогу у Рубіжному.