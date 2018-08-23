Гавайи готовятся к худшему за четверть века урагану

Ураган четвертой категории может обрушиться на острова уже в четверг, прогнозируют специалисты из Национальной метеорологической службы США. Сообщается, что скорость ветра может превысить 100 миль/ч (161 км/ч). В таком случае "Лейн" может стать самым мощным штормом, который прошел на Гавайях с 1992 года.



"Центр "Лейн" пройдет очень близко или прямо над главными островами Гавайев с четверга по субботу", - сообщили метеорологи.



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Напомним, землетрясение магнитудой 5,4 по шкале Рихтера произошло в 6 км к западу-юго-западу от вулкана на острове Гавайи (США - ред.) 9 августа.