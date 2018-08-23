Гаваї готуються до найгіршого за чверть сторіччя урагану

Ураган четвертої категорії може обрушитись на острови уже в четвер, прогнозують спеціалісти з Національної метеорологічної служби США. Повідомляється, що швидкість вітру може перевищити 100 миль/год (161 км/год). В такому разі "Лейн" може стати найпотужнішим штормом, який пройшов на Гаваях з 1992 року.



"Центр "Лейн" пройде дуже близько або прямо над головними островами Гаваїв з четверга по суботу", - повідомили метеорологи.



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Нагадаємо, землетрус магнітудою 5,4 за шкалою Ріхтера стався в 6 км до захід-південно-захід від вулкана на острові Гаваї (США - ред.) 9 серпня.