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Гаваї готуються до найгіршого за чверть сторіччя урагану

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Жителі штату Гаваї ще в середу почали спустошувати полиці магазинів у пошуках матеріалів для дому, що допомогли б підготувати оселю до потужного урагану "Лейн", який наближається до островів, передає УНН з посиланням на AP.

Гаваї готуються до найгіршого за чверть сторіччя урагану

Ураган четвертої категорії може обрушитись на острови уже в четвер, прогнозують спеціалісти з Національної метеорологічної служби США. Повідомляється, що швидкість вітру може перевищити 100 миль/год (161 км/год). В такому разі "Лейн" може стати найпотужнішим штормом, який пройшов на Гаваях з 1992 року.

"Центр "Лейн" пройде дуже близько або прямо над головними островами Гаваїв з четверга по суботу", - повідомили метеорологи.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Тихому океані сформувався ураган "Джон"

Нагадаємо, землетрус магнітудою 5,4 за шкалою Ріхтера стався в 6 км до захід-південно-захід від вулкана на острові Гаваї (США - ред.) 9 серпня.

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