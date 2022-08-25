Ликвидированный вчера гауляйтер занимался подготовкой к псевдореферендуму - мэр Мелитополя

Контекст

В Запорожской области взорвали авто гауляйтера пгт Михайловка ивана сушко – коллаборант погиб.

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«Вчера был ликвидирован один из коллаборантов. Он отвечал за проведение псевдореферендума в Михайловском районе. Это близкий человек к основному гауляйтеру в Запорожской области Евгению Балицкому. Он лично назначал сушко, которой вчера не стало. Зачистка ли это российских спецслужб, или работа наших партизан – есть предложение оставить этот вопрос в подвешенном состоянии», – сообщил Федоров.

Детали

Он также добавил, что украинские спецслужбы подробно прослеживают ход подготовки к так называемому "референдуму" и успешно подрывают реализацию планов его проведения.

«Именно поэтому нет детальных планов, которые имели бы конкретную дату и цель проведения референдума. Они не могут собрать даже массовку. Сегодня рабочая концепция – проведение референдума в рамках 5 дней. Это будет опрос по квартирам, уже есть опросные письма. Но о проведении псевдореферендума в ближайшие две недели речь не идет. Они не способны его провести. А ликвидация одного из коллаборантов на территории Михайловской ОТГ еще больше усложнила этот процесс, потому что именно этот человек отвечал за проведение референдума», – отметил Федоров.