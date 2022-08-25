Ліквідований учора гауляйтер займався підготовкою до псевдореферендуму - мер Мелітополя

Контекст

У Запорізькій області підірвали авто гауляйтера смт Михайлівка івана сушка – колаборант загинув.

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«Вчора було ліквідовано одного з колаборантів. Він відповідав за проведення псевдореферендуму в Михайлівському районі. Це близька людина до основного гауляйтера в Запорізькій області євгена балицького. Він особисто призначав сушка, якого вчора не стало. Чи це зачистка російських спецслужб чи робота наших партизанів – є пропозиція залишити це питання в підвішеному стані», – повідомив Федоров.

Деталі

Він також додав, що українські спецслужби детально прослідковують перебіг підготовки до так званого "референдуму" і успішно підривають реалізацію планів його проведення.

«Саме через це немає детальних планів, які б мали конкретну дату та мету проведення референдуму. Вони не можуть зібрати навіть масовку. Сьогодні робоча концепція – проведення референдуму в рамках 5 днів. Це буде опитування по квартирах, вже є опитувальні листи. Але про проведення псевдореферендуму в найближчі два тижні мова не йде. Вони не здатні його провести. А ліквідація одного з колаборантів на території Михайлівської ОТГ ще більше ускладнила цей процес, бо саме ця людина відповідала за проведення референдуму», – зазначив Федоров.