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Гарвард отказался от около 9 млн долларов на борьбу с COVID-19 после упреков от Трампа

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 апреля. УНН. Гарвардский университет решил не принимать близко 9 млн долларов на оказание помощи в борьбе с коронавирусом после упрека президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

"Гарвардский университет заявляет, что решил не брать почти 9 млн долларов на оказание помощи в борьбе с коронавирусом, потому что подвергся критике со стороны президента США Дональда Трампа", - пишут в издании.

Сообщается, что Трамп выразил недовольство тем, что престижный американский университет получает такие деньги.

Так, в заявлении университета говорится, что его руководство обеспокоено тем, что "интенсивная концентрация политиков и других лиц" в Гарварде может подорвать его участие в усилиях по оказанию помощи.

"В результате этого Гарвард решил не искать и не принимать средства, выделенные ему в соответствии с законом", - говорится в заявлении.

Отметим, что Гарвард признан самым богатым в мире университетом с целевым фондом в 40 млрд долларов. Однако элитный колледж "Лиги плюща" заявил, что столкнулся с "серьезными финансовыми проблемами" из-за пандемии.

Ранее сообщалось в УНН, что президент Гарварда переболел коронавирусом и планирует сдавать кровь для лечения больных.

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