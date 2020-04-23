Гарвард отказался от около 9 млн долларов на борьбу с COVID-19 после упреков от Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Гарвардский университет решил не принимать близко 9 млн долларов на оказание помощи в борьбе с коронавирусом после упрека президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
"Гарвардский университет заявляет, что решил не брать почти 9 млн долларов на оказание помощи в борьбе с коронавирусом, потому что подвергся критике со стороны президента США Дональда Трампа", - пишут в издании.
Сообщается, что Трамп выразил недовольство тем, что престижный американский университет получает такие деньги.
Так, в заявлении университета говорится, что его руководство обеспокоено тем, что "интенсивная концентрация политиков и других лиц" в Гарварде может подорвать его участие в усилиях по оказанию помощи.
"В результате этого Гарвард решил не искать и не принимать средства, выделенные ему в соответствии с законом", - говорится в заявлении.
Отметим, что Гарвард признан самым богатым в мире университетом с целевым фондом в 40 млрд долларов. Однако элитный колледж "Лиги плюща" заявил, что столкнулся с "серьезными финансовыми проблемами" из-за пандемии.
Ранее сообщалось в УНН, что президент Гарварда переболел коронавирусом и планирует сдавать кровь для лечения больных.