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Гарвард відмовився від близько 9 млн доларів на боротьбу з COVID-19 після докорів від Трампа

Гарвард відмовився від близько 9 млн доларів на боротьбу з COVID-19 після докорів від Трампа

Київ • УНН

 • 11608 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Гарвардський університет вирішив не брати близько 9 млн доларів на надання допомоги у боротьбі з коронавірусом після докору президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє УНН із посиланням на ВВС.

"Гарвардський університет заявляє, що вирішив не брати майже 9 млн доларів на надання допомоги у боротьбі з коронавірусом, через те, що піддався критиці з боку президента США Дональда Трампа", - пишуть у виданні.

Повідомляється, що Трамп висловив невдоволення тим, що престижний американський університет отримує такі гроші.

Так, у заяві університету йдеться, що його керівництво стурбоване тим, що "інтенсивна концентрація політиків та інших осіб" у Гарварді може підірвати його участь в зусиллях з надання допомоги.

"У результаті цього Гарвард вирішив не шукати і не приймати кошти, виділені йому відповідно до закону", - йдеться у заяві.

Відзначимо, що Гарвард визнаний найбагатшим у світі університетом з цільовим фондом у 40 мільярдів доларів. Однак елітний коледж "Ліги плюща" заявив, що зіткнувся з "серйозними фінансовими проблемами" через пандемію.

Раніше повідомлялося в УНН, що президент Гарварду перехворів коронавірусом і планує здавати кров для лікування хворих.

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