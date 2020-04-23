Гарвард відмовився від близько 9 млн доларів на боротьбу з COVID-19 після докорів від Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Гарвардський університет вирішив не брати близько 9 млн доларів на надання допомоги у боротьбі з коронавірусом після докору президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє УНН із посиланням на ВВС.
"Гарвардський університет заявляє, що вирішив не брати майже 9 млн доларів на надання допомоги у боротьбі з коронавірусом, через те, що піддався критиці з боку президента США Дональда Трампа", - пишуть у виданні.
Повідомляється, що Трамп висловив невдоволення тим, що престижний американський університет отримує такі гроші.
Так, у заяві університету йдеться, що його керівництво стурбоване тим, що "інтенсивна концентрація політиків та інших осіб" у Гарварді може підірвати його участь в зусиллях з надання допомоги.
"У результаті цього Гарвард вирішив не шукати і не приймати кошти, виділені йому відповідно до закону", - йдеться у заяві.
Відзначимо, що Гарвард визнаний найбагатшим у світі університетом з цільовим фондом у 40 мільярдів доларів. Однак елітний коледж "Ліги плюща" заявив, що зіткнувся з "серйозними фінансовими проблемами" через пандемію.
Раніше повідомлялося в УНН, що президент Гарварду перехворів коронавірусом і планує здавати кров для лікування хворих.