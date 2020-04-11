Президент Гарварда переболел коронавирусом и планирует сдавать кровь для лечения больных

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 31563 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 40208 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 56313 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 57725 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 80983 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 74557 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101153 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105362 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130554 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130211 просмотра

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Президент Гарварда переболел коронавирусом и планирует сдавать кровь для лечения больных

Президент Гарварда переболел коронавирусом и планирует сдавать кровь для лечения больных

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. Президент Гарвардского Лоуренс Баков университета с женой Адель выздоровели от COVID-19 и согласились сдавать кровь, антитела с которой будут использовать для создания терапевтического препарата для больных коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

“Президент Гарвардского университета заявил, что он и его жена будут сдавать кровь для помощи в борьбе с коронавирусом”, — сообщили в СМИ.

Отмечается, что 24 марта Лоуренс Баков и его жена Адель получили положительный результат теста на коронавирус.

“В письме к обществу Баков отметил, что они согласились принять участие в исследованиях в Институте Рагон с надеждой, что их антитела к коронавирусу могут быть использованы для создания терапевтического препарата”, — указано в сообщении.

Напомним, во Франции инфицированным коронавируса переливают плазму крови тех, кто оправился от COVID-19.

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