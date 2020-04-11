Президент Гарварда переболел коронавирусом и планирует сдавать кровь для лечения больных

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Президент Гарвардского Лоуренс Баков университета с женой Адель выздоровели от COVID-19 и согласились сдавать кровь, антитела с которой будут использовать для создания терапевтического препарата для больных коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.