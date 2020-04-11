Президент Гарварда переболел коронавирусом и планирует сдавать кровь для лечения больных
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Президент Гарвардского Лоуренс Баков университета с женой Адель выздоровели от COVID-19 и согласились сдавать кровь, антитела с которой будут использовать для создания терапевтического препарата для больных коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
“Президент Гарвардского университета заявил, что он и его жена будут сдавать кровь для помощи в борьбе с коронавирусом”, — сообщили в СМИ.
Отмечается, что 24 марта Лоуренс Баков и его жена Адель получили положительный результат теста на коронавирус.
“В письме к обществу Баков отметил, что они согласились принять участие в исследованиях в Институте Рагон с надеждой, что их антитела к коронавирусу могут быть использованы для создания терапевтического препарата”, — указано в сообщении.
Напомним, во Франции инфицированным коронавируса переливают плазму крови тех, кто оправился от COVID-19.