Президент Гарварду перехворів на коронавірус і планує здавати кров для лікування хворих

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Президент Гарвардського Лоуренс Баков університету з дружиною Адель одужали від COVID-19 і згодилися здавати кров, антитіла з якої будуть використовувати для створення терапевтичного препарату для хворих на коронавірус. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.