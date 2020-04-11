Президент Гарварду перехворів на коронавірус і планує здавати кров для лікування хворих
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Президент Гарвардського Лоуренс Баков університету з дружиною Адель одужали від COVID-19 і згодилися здавати кров, антитіла з якої будуть використовувати для створення терапевтичного препарату для хворих на коронавірус. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
“Президент Гарвардського університету заявив, що він та його дружина будуть здавати кров для допомоги у боротьбі з коронавірусом”, — повідомили в ЗМІ.
Зазначається, що 24 березня Лоуренс Баков та його дружина Адель отримали позитивний результат тесту на коронавірус.
“У листі до громади Баков зазначив, що вони зголосилися взяти участь у дослідженнях в Інституті Рагона з надією, що їх антитіла до коронавірусу можуть бути використані для створення терапевтичного препарату”, — вказано у повідомленні.
Нагадаємо, у Франції інфікованим коронавірусом переливають плазму крові тих, хто одужав від COVID-19.