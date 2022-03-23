Красиво горит: в Луганской области ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов

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"На этом видео невероятно красиво горит, взрывается и разлетается на десятки метров боекомплект россиян в Луганской области. Здесь и боеприпасы к стрелковому оружию, здесь и артиллерийские снаряды и многое другое. Больше всего греет душу то, что эта красота уже происходит в течение двух часов, а это значит, что там еще гореть и гореть", — говорится в сообщении.

Напомним

20 марта в Луганской области украинские военные уничтожили склад с боекомплектом российских оккупантов.