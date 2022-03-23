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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
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14 квітня, 16:00 • 71891 перегляди

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Гарно палає: на Луганщині ЗСУ знищили російський склад боєприпасів

Київ • УНН

 • 185042 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Підрозділи 24 ОМБр імені короля Данила знищили в Луганській області склад боєприпасів та зброї російських окупантів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Гарно палає: на Луганщині ЗСУ знищили російський склад боєприпасів

Цитата

"На цьому відео неймовірно гарно палає, детонує і розлітається на десятки метрів боєкомплект росіян на Луганщині. Тут і боєприпаси до стрілецької зброї, тут і артилерійські снаряди і багато іншого. Найбільше гріє душу те, що ця краса уже відбувається протягом двох годин, а це означає, що там ще горіти і горіти", — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

20 березня в Луганській області українські військові знищили склад з боєкомплектом російських окупантів.

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