Гарно палає: на Луганщині ЗСУ знищили російський склад боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Підрозділи 24 ОМБр імені короля Данила знищили в Луганській області склад боєприпасів та зброї російських окупантів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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"На цьому відео неймовірно гарно палає, детонує і розлітається на десятки метрів боєкомплект росіян на Луганщині. Тут і боєприпаси до стрілецької зброї, тут і артилерійські снаряди і багато іншого. Найбільше гріє душу те, що ця краса уже відбувається протягом двох годин, а це означає, що там ще горіти і горіти", — ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
20 березня в Луганській області українські військові знищили склад з боєкомплектом російських окупантів.