Анна Маляр назвала 5 признаков, что это война цивилизации и дикого средневекового варварства
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что это война цивилизации и дикого средневекового варварства и перечислила как минимум 5 признаков, которые об этом свидетельствуют, сообщает УНН со ссылкой на Минобороны Украины.
Детали
1. Подавляющее большинство российского общества поддерживает эту войну. То есть поддерживает массовое убийство гражданского населения.
Зато украинское общество, украинские военные даже с пленным врагом обходятся гуманно. Мы даем возможность им связаться с родными, держим в нормальных условиях согласно всех норм международного права.
2. Ради чего люди готовы терпеть лишения? Большинство российского общества, согласно опросам, готово к экономическому кризису и лишениям ради того, чтобы уничтожить нас и завоевать нашу землю. Зато украинцы готовы терпеть лишения ради свободы.
Херсонцы отказались от так называемой русской гуманитарной помощи, готовы были умереть, но не стать рабами, не быть завоеванными.
3. Мародерство-характерная черта русских вояк. Они выгребают из наших домов даже домашнее имущество, снимают с убитых гражданских украшения и везут это все домой. Представьте уровень культуры человека, который может этим всем ограбленным пользоваться.
Зато наши люди отдают последнее ближнему, если тот остался в результате войны без жилья или средств к существованию.
4. Жестокое отношение к животным. Сейчас, когда продолжается зачистка и разминирование освобожденных в Киевской области городов, нашим военным попадаются жестоко убитые врагом животные. Неужели среди них российские военные тоже искали фашистов?
И вспомните в противовес как наши люди, оставляя из-за ракетных обстрелов свои города, спасали животных.
5. Варварская армия давит количеством и силой. Зато украинская армия - интеллектуальная. Военные ВСУ воюют имея тактику, стратегию, используя маневры. Собственно, в этом наше преимущество.
Цитата
"Поединок цивилизации и варварства - сложный. Иногда так бывает, что дикая сила побеждает цивилизованность, культуру, образование.
Но у нас с вами сейчас удачный исторический момент - мы одновременно и цивилизованны, и сильны. Но мы должны победить и остаться при этом цивилизованными", - заявила Маляр.
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