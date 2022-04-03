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Анна Маляр назвала 5 признаков, что это война цивилизации и дикого средневекового варварства

Киев • УНН

 • 293298 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что это война цивилизации и дикого средневекового варварства и перечислила как минимум 5 признаков, которые об этом свидетельствуют, сообщает УНН со ссылкой на Минобороны Украины.

Анна Маляр назвала 5 признаков, что это война цивилизации и дикого средневекового варварства

Детали

1. Подавляющее большинство российского общества поддерживает эту войну. То есть поддерживает массовое убийство гражданского населения.

Зато украинское общество, украинские военные даже с пленным врагом обходятся гуманно. Мы даем возможность им связаться с родными, держим в нормальных условиях согласно всех норм международного права.

2. Ради чего люди готовы терпеть лишения? Большинство российского общества, согласно опросам, готово к экономическому кризису и лишениям ради того, чтобы уничтожить нас и завоевать нашу землю. Зато украинцы готовы терпеть лишения ради свободы.

Херсонцы отказались от так называемой русской гуманитарной помощи, готовы были умереть, но не стать рабами, не быть завоеванными.

3. Мародерство-характерная черта русских вояк. Они выгребают из наших домов даже домашнее имущество, снимают с убитых гражданских украшения и везут это все домой. Представьте уровень культуры человека, который может этим всем ограбленным пользоваться.

Зато наши люди отдают последнее ближнему, если тот остался в результате войны без жилья или средств к существованию.

4. Жестокое отношение к животным. Сейчас, когда продолжается зачистка и разминирование освобожденных в Киевской области городов, нашим военным попадаются жестоко убитые врагом животные. Неужели среди них российские военные тоже искали фашистов?
И вспомните в противовес как наши люди, оставляя из-за ракетных обстрелов свои города, спасали животных.

5. Варварская армия давит количеством и силой. Зато украинская армия - интеллектуальная. Военные ВСУ воюют имея тактику, стратегию, используя маневры. Собственно, в этом наше преимущество.

Цитата

"Поединок цивилизации и варварства - сложный. Иногда так бывает, что дикая сила побеждает цивилизованность, культуру, образование.
Но у нас с вами сейчас удачный исторический момент - мы одновременно и цивилизованны, и сильны. Но мы должны победить и остаться при этом цивилизованными", - заявила Маляр.

Напомним

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