Гандболисты сборной Украины выиграли в Чехии матч квалификации к ЧЕ-2018

Во встрече, которая проходила в Сумах, команды ушли на отдых после первой половины с результатом 14:12 в пользу украинцев. В следующей половине хозяева площадки не дали возможности оппонентам догнать себя и праздновали победу — 26:23.

Статистика полевых игроков сборной Украины: Станислав Жуков 6 голов с 9 бросков, Андрей Акименко 0/1, Дмитрий Тютюнник 1/2, Александр Шевелев 1/3, Захар Денисов 3/5, Александр Тиль 6/13, Александр Южбабенко 1/1, Вячеслав Садовый 1/2, Максим Бегаль 0/2, Артем Козакевич 7/8.

Заметим, что поединок пропускали ключевые гандболисты “желто-синих” Евгений Буйненко и Дмитрий Дорощук.

Примечательно, что украинцы победой сделали подарок своему тренеру Виталию Андронову, который праздновал день рождения.

Отметим, что Украина выиграла второй домашний матч подряд после сенсационной победы над Исландией в ноябре и как минимум на сутки возглавила таблицу группы 4 — к игре Македония-Исландия, которая начнется в Скопье 4 мая в 21:00 по Киеву.

Добавим также, из группы в финальную часть чемпионата Европы выходят две первые команды плюс лучшая третья по турнирными показателями среди семи групп.