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Гандболісти збірної України виграли у Чехії матч кваліфікації до ЧЄ-2018

Київ • УНН

 • 13563 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. Чоловіча збірна України з гандболу перемогла команду Чехії на третьому етапі кваліфікації до чемпіонату Європи 2018 року, інформує УНН з посиланням на ФГУ.

Гандболісти збірної України виграли у Чехії матч кваліфікації до ЧЄ-2018

У зустрічі, яка проходила у Сумах, команди пішли на відпочинок після першої половини з результатом 14:12 на користь українців. У наступній половині господарі майданчику не дали можливості опонентам наздогнати себе і святкували перемогу — 26:23.

Статистика польових гравців збірної України: Станіслав Жуков 6 голів з 9 кидків, Андрій Акименко 0/1, Дмитро Тютюнник 1/2, Олександр Шевельов 1/3, Захар Денисов 3/5, Олександр Тільте 6/13, Олександр Южбабенко 1/1, В’ячеслав Садовий 1/2, Максим Бегаль 0/2, Артем Козакевич 7/8.

Зауважимо, що поєдинок пропускали ключові гандболісти “жовто-блакитних” Євгеній Буйненко і Дмитро Дорощук.

Примітно, що українці перемогою зробили подарунок своєму тренерові Віталію Андронову, котрий святкував день народження.

Відзначимо, що Україна виграла другий домашній матч поспіль після сенсаційної перемоги над Ісландією в листопаді і як мінімум на добу очолила таблицю групи 4 — до гри Македонія-Ісландія, яка почнеться в Скоп’є 4 травня в 21:00 за Києвом.

Додамо також, з групи до фінальної частини чемпіонату Європи виходять дві перші команди плюс краща третя за турнірними показниками серед семи груп.

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