Гандболисты сборной Украины уступили в гостях Чехии в отборе к ЧЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Сборная Украины по гандболу на выезде проиграла сборной Чехии 25:32 в матче четвертого тура отбора к чемпионату Европы-2018. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ФГУ.
Первый тайм матча в чешском Злине прошел в равной борьбе. На перерыв команды ушли при счете 14:13 в пользу хозяев. На второй минуте второго тайма линейный сборной Украины Дмитрий Тютюнник восстановил равновесие 14:14. Однако выстоять до конца матча гостям не удалось. Чехии удалось уйти в отрыв и довести матч до уверенной победы — 32:25.
За украинцев пять мячей забросил полусредний Вячеслав Садовый. Опять среди самых результативных оказался Станислав Жуков (4 гола). Евгений Жук, который не выходил на площадку в Сумах, на этот раз отличился тремя точными бросками.
Отметим также гол чехам от вратаря сборной Украины Игоря Чуба — героя первого матча команд.
Таким образом, чехам удалось взять реванш за поражение от команды Виталия Андронова в Сумах в начале мая (26:23).
Заметим, что в турнирной таблице Чехия и Украина имеют по 4 очка. Столько же у сборной Македонии, которая седьмого мая в гостях сыграет с Исландией (2 очка).
Добавим также, что в двух последних турах группового турнира сборная Украины 15 июля в Сумах примет Македонию, 18 июля на выезде встретится с Исландией. На чемпионат Европы выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также одна команда, которая займет третье место и будет иметь лучшие турнирные показатели.