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Гандболісти збірної України поступилися в гостях Чехії у відборі до ЧЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Збірна України з гандболу на виїзді програла збірній Чехії 25:32 в матчі четвертого туру відбору до чемпіонату Європи-2018. Про це повідомляє УНН з посиланням на ФГУ.

Гандболісти збірної України поступилися в гостях Чехії у відборі до ЧЄ

Перший тайм матчу в чеському Зліні пройшов в рівній боротьбі. На перерву команди пішли за рахунку 14:13 на користь господарів. На другій хвилині другого тайму лінійний збірної України Дмитро Тютюнник відновив рівновагу 14:14. Однак вистояти до кінця матчу гостям не вдалося. Чехії вдалося піти у відрив і довести матч до впевненої перемоги — 32:25.

За українців п’ять м’ячів закинув напівсередній В’ячеслав Садовий. Знову серед найрезультативніших виявився Станіслав Жуков (4 голи). Євген Жук, який не виходив на майданчик у Сумах, на цей раз відзначився трьома влучними кидками.

Відзначимо також гол чехам від воротаря збірної України Ігоря Чуприни — героя першого матчу команд.

Таким чином, чехам вдалося взяти реванш за поразку від команди Віталія Андронова в Сумах на початку травня (26:23).

Зауважимо, що у турнірній таблиці Чехія і Україна мають по 4 очки. Стільки ж у збірної Македонії, яка сьомого травня в гостях зіграє з Ісландією (2 очки).

Додамо також, у двох останніх турах групового турніру збірна України 15 липня в Сумах прийме Македонію, а 18 липня на виїзді зустрінеться з Ісландією. На чемпіонат Європи вийдуть по дві кращі команди з кожної групи, а також одна команда, яка посяде третє місце і буде мати кращі турнірні показники.

 

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