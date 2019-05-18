Гандболисты "Мотора" в седьмой раз подряд стали чемпионами Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Запорожский "Мотор" завоевал "золото" украинской гандбольной Суперлиги и получил право выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне, информирует УНН со ссылкой на Федерацию гандбола Украины.
В последнем туре 16 мая “Мотор” нанес поражение “ЗТР-Буревестник” 36:20. Итак, команда Николая Степанца выиграла все 32 матча национального первенства.
Обладателями серебряного комплекта “ZTR”, отстал от “Мотора” на 8 очков. В борьбе за “бронзу”, в серии до двух побед встретится “ЗНТУ-ЗАС” и “Донбасс”.
Стоит отметить, что всего в “Мотора” уже семь чемпионских титулов. Все они были завоеваны серией, которая длится начиная с 2013 года.
Третьим в регулярном сезоне финишировал ЗНТУ-ЗАС, но за место на пьедестале им еще предстоит побороться в “бронзовой серии” против “Донбасса”, который финишировал четвертым