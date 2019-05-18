Гандболісти "Мотору" всьоме поспіль стали чемпіонами України
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Запорізький "Мотор" завоював "золото" Української гандбольної Суперліги й отримав право виступити в Лізі чемпіонів наступного сезону, інформує УНН з посиланням на Федерацію гандболу України.
В останньому турі 16 травня “Мотор” завдав поразки “ЗТР-Буревіснику” 36:20. Отже, команда Миколи Степанця виграла всі 32 матчі національної першості.
Володарями срібного комплекту “ZTR”, відстав від “Мотора” на 8 очок. У боротьбі за “бронзу”, в серії до двох перемог зустрінеться “ЗНТУ-ЗАС” і “Донбас”.
Варто відзначити, що всього у “Мотора” вже сім чемпіонських титулів. Всі вони були завойовані серією, яка триває починаючи з 2013 року.
Третім у регулярному сезоні фінішував ЗНТУ-ЗАБ, але за місце на п’єдесталі їм ще доведеться поборотися в “бронзовій серії” проти “Донбасу”, який фінішував четвертим