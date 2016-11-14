Гандболисты "Мотора" победили в Лиге чемпионов португальскую "Брагу"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Запорожский "Мотор" в гостях в 6-м туре группового этапа разгромил португальскую "Брагу" - 35:22, передает УНН со ссылкой на Федерацию гандбола Украины.
Команда Николая Степанца ошеломила соперника мощным началом - 5: 0, 8: 1, 13: 4. Очевидным преимущество запорожцев оставалось до конца поединка.
5 голов после 5 бросков забил Глеб Калараш, а самым результативным в составе запорожцев был Борис Пуховский - 8 голов.
Примечательно, что после матча главный тренер команды Николай Степанец отметил, что команда осталась очень довольна игрой. Отдельных комплиментов от тренера удостоился вратарь Геннадий Комок.
Таким образом, "Мотор" с 7 очками поднялся на второе место турнирной таблицы, опередив "Бешикташ". Лидером группы D остается французский "Нант" - 13 пунктов.
Напомним, что в двух других матчах группы D 6-го тура "Хольстебро" победило "Бешикташ" 29:25, а "Нант" одолел "Динамо-Бухарест" 26:24.