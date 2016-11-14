Гандболісти "Мотору" перемогли в Лізі чемпіонів португальську "Брагу"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Запорозький “Мотор” в гостях у 6-му турі групового етапу розгромив португальську “Брагу” — 35:22, передає УНН з посиланням на Федерацію гандболу України.
Команда Миколи Степанця приголомшила суперника потужним початком — 5:0, 8:1, 13:4. Очевидною перевага запоріжців залишалося до кінця поєдинку.
5 голів після 5 кидків забив Гліб Калараш, а найрезультативнішим у складі запоріжців був Борис Пухівський — 8 голів.
Примітно, що після матчу головний тренер команди Микола Степанець зазначив, що команда залишилася дуже задоволеною грою. На окремі компліменти від тренера удостоївся воротар Геннадій Комок.
Таким чином, “Мотор” з 7 очками піднявся на друге місце турнірної таблиці, випередивши “Бешикташ”. Лідером групи D залишається французький “Нант” — 13 пунктів.
Нагадаємо, що в двох інших матчах групи D 6-го туру “Хольстебро” перемогло “Бешикташ” 29:25, а “Нант” здолав “Динамо-Бухарест” 26:24.