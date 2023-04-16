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"Позор правительству, уходите в отставку": тысячи чехов вышли на антиправительственную акцию протеста

"Позор правительству, уходите в отставку": тысячи чехов вышли на антиправительственную акцию протеста

Киев • УНН

 • 1342377 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Тысячи чехов провели демонстрацию на центральной площади Праги в воскресенье, призывая правительство уйти в отставку, протестуя против высокой инфляции и цен на энергоносители. Об этом пишет iDNES.cz, передает УНН.

Детали

Полиция не дала оценки масштабам акции протеста под названием «Чехия против бедности».

Акция протеста, как и аналогичная демонстрация в марте, была организована непарламентской политической партией PRO, которая подвергла критике правоцентристское правительство премьер-министра Петра Фиалы за то, как оно справилось с энергетическим кризисом, который поразил Европу после вторжения россии в Украину.

PRO также раскритиковала правительство за причинение вреда свободе слова в рамках усилий по противодействию дезинформации и призвала его добиваться мира в войне в Украине.

«Соберите последние остатки своей чести, осознайте, что вы не справитесь с работой, и уходите в отставку», - сказал организатор протеста и лидер PRO Йиндржих Райхл толпе, заполнившей половину Вацлавской площади в Праге, сообщает iDNES.cz.

«Отставка правительства», - скандировали демонстранты на Вацлавской площади. Тысячи людей прошли от площади к зданию правительства. Там они создали живую цепь.

«С нас хватит», – кричали они.

Были также транспаранты с надписями «Дайте миру шанс», «Нет войне» и «путин-черт возьми».

«Мы ни в коем случае не хотим войны, мы хотим отстаивать мирное решение на нашем континенте. Мировые державы играют в шахматы, Украина – это одно поле, последнее, что их волнует, – это жизни простых украинцев и русских, которые умирают здесь каждый день», – добавил Райхл.

Дополнение

Чешская Республика, как и другие страны Европы, пострадала от роста инфляции, которая за последний год достигла двузначных цифр, и высоких цен на энергоносители, которые сокращают бюджет домашних хозяйств.

Недавний опрос показал снижение поддержки пятипартийного правительства страны, при этом главная оппозиционная партия АНО бывшего премьер-министра Андрея Бабиша увеличила свое преимущество над партией Фиалы до 29% по сравнению с 20%.

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