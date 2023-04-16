"Ганьба уряду, йдіть у відставку": тисячі чехів вийшли на антиурядову акцію протесту
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Тисячі чехів провели демонстрацію на центральній площі Праги у неділю, закликаючи уряд піти у відставку, протестуючи проти високої інфляції та цін на енергоносії. Про це пише iDNES.cz, передає УНН.
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Поліція не дала оцінки масштабів акції протесту під назвою «Чехія проти бідності».
Акція протесту, як і аналогічна демонстрація в березні, була організована непарламентською політичною партією PRO, яка піддала критиці правоцентристський уряд прем'єр-міністра Петра Фіали за те, як він упорався з енергетичною кризою, яка вразила Європу після вторгнення росії в Україну.
PRO також розкритикувала уряд за заподіяння шкоди свободі слова в рамках зусиль щодо протидії дезінформації та закликала його добиватися миру у війні в Україні.
«Зберіть останні залишки своєї честі, усвідомте, що ви не впораєтеся з роботою, і йдіть у відставку», - сказав організатор протесту і лідер PRO Йіндржих Райхл натовпу, який заповнив половину Вацлавської площі в Празі, повідомляє iDNES.cz.
«Відставка уряду», - скандували демонстранти на Вацлавській площі. Тисячі людей пройшли від площі до будівлі уряду. Там вони створили живий ланцюг.
«З нас вистачить», – кричали вони.
Були також транспаранти з написами «Дайтемиру шанс», «Ні війні» та «путін-чорт забирай».
«Ми в жодному разі не хочемо війни, ми хочемо відстоювати мирне рішення на нашому континенті. Світові держави грають у шахи, Україна – це одне поле, останнє, що їх хвилює, – це життя простих українців та росіян, які вмирають тут щодня», – додав Райхл.
Доповнення
Чеська Республіка, як і інші країни Європи, постраждала від зростання інфляції, яка за останній рік досягла двозначних цифр, і високих цін на енергоносії, які скорочують бюджет домашніх господарств.
Недавнє опитування показало зниження підтримки п'ятипартійного уряду країни, при цьому головна опозиційна партія АНО колишнього прем'єр-міністра Андрія Бабіша збільшила свою перевагу над партією Фіали до 29% порівняно з 20%.