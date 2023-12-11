Галущенко обсудил ситуацию на ЗАЭС с послом Турции
Киев • УНН
Министр энергетики Украины призвал международное сообщество к давлению на Россию, чтобы заставить ее передать контроль над Запорожской АЭС ради глобальной безопасности, а также обсудил с Турцией энергетическое партнерство, в том числе сотрудничество в сфере хранения газа и строительства трубопроводов.
Стоит консолидировать международные усилия и усилить давление на Россию с требованием деоккупации Запорожской АЭС и передачи ядерного объекта под полный контроль украинского оператора. Об этом во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Украине Мустафой Левентом Бильгеном сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэнергетики.
Это - не вопрос войны России против Украины, это вопрос глобальной безопасности. Россияне имеют иллюзию, что контролируют станцию, но это совсем не так. Ситуация с каждым днем становится все хуже, оборудование деградирует
Стороны также обсудили сотрудничество в газовой сфере, подчеркнув, что его углубление будет иметь важное значение для усиления энергетической безопасности региона. В частности, обсуждались вопросы работы Трансбалканского газопровода, а также использование нерезидентами украинских подземных хранилищ для хранения природного газа в режиме "таможенный склад".
Украина также заинтересована в присоединении к проекту "Южный газовый коридор" и готова сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами для диверсификации маршрутов поставок природного газа.
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Министр поблагодарил Турцию за помощь украинскому энергетическому сектору и проинформировал турецкую сторону о намерениях создать в Украине безопасные зоны, которые позволят локализовать производство энергетического оборудования. Он пригласил турецких партнеров к сотрудничеству по этому направлению и в разработке соответствующих проектов.
Мустафа Левент Бильген отметил, что турецкие энергетические компании потенциально заинтересованы в направлении инвестиций в украинский энергетический рынок.
Галущенко обсудил ситуацию на ЗАЭС с послом Турции
Министр энергетики Украины призвал международное сообщество к давлению на Россию, чтобы заставить ее передать контроль над Запорожской АЭС ради глобальной безопасности, а также обсудил с Турцией энергетическое партнерство, в том числе сотрудничество в сфере хранения газа и строительства трубопроводов.
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