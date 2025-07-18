ГАК «Автомобильные дороги Украины» возглавил Алексей Дорошенко

Алексей Дорошенко сменил Валерия Грачева на посту исполняющего обязанности председателя правления Государственной акционерной компании "Автомобильные дороги Украины". Об этом информирует УНН со ссылкой на Facebook-страницу Дорошенко.

Государственная акционерная компания "Автомобильные дороги Украины" была рождена из "Укравтодора". Ситуация в ней непростая, поскольку половина дочерних предприятий находятся в банкротстве, почти все компании имеют значительную кредиторскую задолженность, утрачено много имущества на оккупированных территориях. Но активы предприятия составляют тысячи объектов недвижимости по всей стране, есть тысячи единиц грузовой и строительной техники и активы существенно превышают пассивы. Поэтому задача, которая стоит - это сделать работу ГАК "Автомобильные дороги Украины" прозрачной и эффективной