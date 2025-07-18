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ГАК «Автомобильные дороги Украины» возглавил Алексей Дорошенко

Киев • УНН

 • 1108 просмотра

Алексей Дорошенко возглавил ГАК «Автомобильные дороги Украины», сменив Валерия Грачева. Компания имеет значительные активы, но сталкивается с банкротством дочерних предприятий и долгами, поэтому Дорошенко планирует сделать ее работу прозрачной и эффективной, продавая излишнее имущество для погашения задолженностей и возвращая все закупки на «Прозоро».

ГАК «Автомобильные дороги Украины» возглавил Алексей Дорошенко

Алексей Дорошенко сменил Валерия Грачева на посту исполняющего обязанности председателя правления Государственной акционерной компании "Автомобильные дороги Украины". Об этом информирует УНН со ссылкой на Facebook-страницу Дорошенко. 

Государственная акционерная компания "Автомобильные дороги Украины" была рождена из "Укравтодора". Ситуация в ней непростая, поскольку половина дочерних предприятий находятся в банкротстве, почти все компании имеют значительную кредиторскую задолженность, утрачено много имущества на оккупированных территориях. Но активы предприятия составляют тысячи объектов недвижимости по всей стране, есть тысячи единиц грузовой и строительной техники и активы существенно превышают пассивы. Поэтому задача, которая стоит - это сделать работу ГАК "Автомобильные дороги Украины" прозрачной и эффективной

- сообщил Дорошенко в соцсети.

По его словам, Агентство восстановления, которому подчиняется ГАК, имеет политическую волю на продажу лишнего имущества для погашения долгов по заработной плате и налоговых долгов.

"Государственная компания "Автомобильные дороги" начнет наполнять бюджет, что является слишком важным во время войны. Первым моим решением на посту врио главы является возвращение всех закупок в дорожной отрасли исключительно через "Прозоро". Это даст существенную экономию и улучшит финансовое состояние предприятия", - говорится в сообщении чиновника.

Новые должности - старые лица: кто из министров сохранил портфель, а кто сменил кресло17.07.25, 16:29 • 85729 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политика
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