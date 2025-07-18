ГАК «Автомобильные дороги Украины» возглавил Алексей Дорошенко
Киев • УНН
Алексей Дорошенко возглавил ГАК «Автомобильные дороги Украины», сменив Валерия Грачева. Компания имеет значительные активы, но сталкивается с банкротством дочерних предприятий и долгами, поэтому Дорошенко планирует сделать ее работу прозрачной и эффективной, продавая излишнее имущество для погашения задолженностей и возвращая все закупки на «Прозоро».
Алексей Дорошенко сменил Валерия Грачева на посту исполняющего обязанности председателя правления Государственной акционерной компании "Автомобильные дороги Украины". Об этом информирует УНН со ссылкой на Facebook-страницу Дорошенко.
Государственная акционерная компания "Автомобильные дороги Украины" была рождена из "Укравтодора". Ситуация в ней непростая, поскольку половина дочерних предприятий находятся в банкротстве, почти все компании имеют значительную кредиторскую задолженность, утрачено много имущества на оккупированных территориях. Но активы предприятия составляют тысячи объектов недвижимости по всей стране, есть тысячи единиц грузовой и строительной техники и активы существенно превышают пассивы. Поэтому задача, которая стоит - это сделать работу ГАК "Автомобильные дороги Украины" прозрачной и эффективной
По его словам, Агентство восстановления, которому подчиняется ГАК, имеет политическую волю на продажу лишнего имущества для погашения долгов по заработной плате и налоговых долгов.
"Государственная компания "Автомобильные дороги" начнет наполнять бюджет, что является слишком важным во время войны. Первым моим решением на посту врио главы является возвращение всех закупок в дорожной отрасли исключительно через "Прозоро". Это даст существенную экономию и улучшит финансовое состояние предприятия", - говорится в сообщении чиновника.
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