ДАК "Автомобільні дороги України" очолив Олексій Дорошенко
Київ • УНН
Олексій Дорошенко очолив ДАК "Автомобільні дороги України", змінивши Валерія Грачова. Компанія має значні активи, але стикається з банкрутством дочірніх підприємств та боргами, тому Дорошенко планує зробити її роботу прозорою та ефективною, продаючи зайве майно для погашення заборгованостей та повертаючи всі закупівлі на "Прозоро".
Олексій Дорошенко змінив Валерія Грачова на посаді виконуючого обов’язки голови правління Державної акціонерного компанії "Автомобільні дороги України". Про це інформує УНН з посиланням на Facebook-сторінку Дорошенка.
Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" була народжена з "Укравтодору". Ситуація в ній непроста, оскільки половина дочірніх підприємств знаходяться у банкрутстві, майже всі компанії мають значну кредиторську заборгованість, втрачено багато майна на окупованих територіях. Але активи підприємства складають тисячі об'єктів нерухомості по всій країні, є тисячі одиниць вантажної та будівельної техніки і активи суттєво перевищують пасиви. Тому завдання яке стоїть - це зробити роботу ДАК "Автомобільні дороги України" прозорою та ефективною
За його словами, Агентство відновлення, якому підпорядковується ДАК, має політичну волю на продаж зайвого майна для погашення боргів із заробітної плати та податкових боргів.
"Державна компанія "Автомобільні дороги" почне наповнювати бюджет, що є надто важливим під час війни. Першим моїм рішенням на посаді т.в.о. голови є повернення всіх закупівель в дорожній галузі виключно через на "Прозоро". Це дасть суттєву економію та покращить фінансовий стан підприємства", - йдеться у дописі чиновника.
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