G7 подтвердили, что будут продолжать поддержку Украины и принимать меры для "повышения расходов" рф
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Страны "Группы семи" (G7) на саммите в японском городе Хиросима в очередной раз осудили российско-украинскую войну и подтвердили намерение продолжать и усиливать поддержку Украины, принимать меры для "повышения расходов" россии. Об этом говорится в распространенном 20 мая коммюнике по итогам переговоров лидеров на встрече, передает УНН.
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В заявлении говорится, что страны "Группы семи" "решительно" осуждают агрессивную войну россии против Украины, которая является "серьезным нарушением международного права, в частности Устава ООН". Они добавили, что российская война является "угрозой для всего мира" и идет вопреки фундаментальным нормам, правилам и принципам международного сообщества.
Помимо этого, они вновь подтвердили "непоколебимую" поддержку Украины "столько, сколько потребуется" для установления справедливого мира.
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"Мы опубликовали Заявление лидеров G7 по Украине, и с четким намерением и конкретными действиями, изложенными в нем, обязуемся усилить нашу дипломатическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку для Украины, увеличить расходы для россии и тех, кто поддерживает ее военные усилия, а также продолжать противодействовать негативному влиянию войны на остальной мир, в частности на наиболее уязвимые слои населения", - отметили в коммюнике.
Напомним
Лидеры стран "Группы семи" (G7) в коммюнике по итогам переговоров глав государств и правительств в Хиросиме обязались’продолжать военную и иную поддержку Украины "столько, сколько нужно".