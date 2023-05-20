G7 підтвердили, що продовжуватимуть підтримку України та вживатимуть заходів для "підвищення витрат" рф
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Країни "Групи семи" (G7) на саміті у японському місті Хіросіма вчергове засудили російсько-українську війну та підтвердили намір продовжувати та посилювати підтримку України, вживати заходів для "підвищення витрат" росії. Про це ідеться у поширеному 20 травня комюніке за підсумками переговорів лідерів на зустрічі, передає УНН.
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У заяві йдеться, що країни "Групи семи" "найрішучіше" засуджують агресивну війну росії проти України, яка є "серйозним порушенням міжнародного права, зокрема Статуту ООН". Вони додали, що російська війна є "загрозою для всього світу" і йде всупереч фундаментальним нормам, правилам і принципам міжнародного співтовариства.
Крім цього, вони знову підтвердили "непохитну" підтримку України "стільки, скільки буде потрібно" для встановлення справедливого миру.
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"Ми опублікували Заяву лідерів G7 щодо України, і з чітким наміром і конкретними діями, викладеними в ній, зобов’язуємося посилити нашу дипломатичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку для України, збільшити витрати для росії та тих, хто підтримує її військові зусилля, а також продовжувати протидіяти негативному впливу війни на решту світу, зокрема на найбільш вразливі верстви населення", - наголосили в комюніке.
Нагадаємо
Лідери країн "Групи семи" (G7) у комюніке за підсумками переговорів глав держав та урядів у Хіросімі зобов’язалися продовжувати військову та іншу підтримку України "стільки, скільки потрібно".