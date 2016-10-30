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Г.Зубко и его жена за год заработали два миллиона гривен - декларация

Г.Зубко и его жена за год заработали два миллиона гривен - декларация

Киев • УНН

 • 13145 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко в 2015 году задекларировал 911 тыс. собственного дохода, а его жена - 1,1 млн грн. Об этом говорится в декларации, опубликованной в Едином государственном реестре деклараций, передает УНН.

Так, согласно данным декларации, Г.Зубко владеет земельным участком в Житомирской области (2 тыс. кв.м и гараж площадью 24 кв.м), а также имеет право на бесплатное проживание в жилом доме площадью 221 кв. м и владеет четвертью квартиры в Житомире общей площадью 87,28 кв.м.

Жена Г.Зубко Елена владеет земельным участком в селе Гуйва Житомирской области площадью 20 тыс. кв.м, земельным участком в Житомире (903 кв.м).

В разделе декларации о ценном имуществе вице-премьер указал свои часы марки ULYSSE NARDIN и жены марки OMEGA. В частности, он владеет и коллекцией произведений искусства: акварели Юрия Химича, офорт Павла Макова и техно Романа Минина.

В автопарке Г.Зубко насчитывается четыре автомобиля, среди которых ВАЗ, TOYOTA RAV 4, MERCEDES BENZ GL350 CDI, BMW X6 и прицеп "Пчелка".

По данным декларанта, жена Г.Зубко является владельцем акций ПАО "Житомирский завод ограждающих конструкций" ("ЖЗОК"), кроме того, она владеет 90% ООО "Баттерфляй" и 50% ООО "Аркада".

В графе о доходах Г.Зубко задекларировал 911 089 гривен доходов: заработная плата 73 021 гривен, гонорар или другие выплаты от ПАО "ЖЗОК" - 832 тыс. гривен, кредитные обязательства в "Укрсоцбанке" - 6 068 гривен. Жена же заработала за год 1,1 млн грн.

На банковских счетах Г.Зубко держит 14 4000 грн, а его жена - 87,5 тыс грн. Также Г.Зубко занял третьим лицам 133 тыс. долл. и 157 тыс. долл.

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