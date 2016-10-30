Г.Зубко та його дружина за рік заробили два мільйони гривень – декларація
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко за 2015 рік задекларував 911 тисяч власного доходу, а його дружина - 1,1 млн грн. Про це йдеться в декларації, опублікованій в Єдиному державному реєстрі декларацій, передає УНН.
Так, згідно з даними декларації, Г.Зубко володіє земельною ділянкою в Житомирській області (2 тис. кв. м і гараж площею 24 кв. м), а також має право на безкоштовне проживання в житловому будинку площею 221 кв. м та володіє чвертю квартири в Житомирі загальною площею 87,28 кв. м.
Дружина Г.Зубка Олена володіє земельною ділянкою в селі Гуйва Житомирської області площею 20 тис. кв. м, земельною ділянкою в Житомирі (903 кв. м).
У розділі декларації з цінним майном віце-прем’єр вказав свій годинник марки ULYSSE NARDIN та дружини марки OMEGA. Зокрема, він володіє і колекцією творів мистецтва: акварелі Юрія Химича, офорт Павла Макова і техно Романа Мініна.
У автопарку Г.Зубка нараховується чотири автомобілі, серед яких ВАЗ, TOYOTA RAV 4, MERCEDES BENZ GL350 CDI, BMW X6 та прицеп “Бджілка”.
За даними декларанта, дружина Г.Зубка є власником акцій ПАТ “Житомирський завод огороджувальних конструкцій” (“ЖЗОК”), окрім того, вона володіє 90% ТОВ “Батерфляй” і 50% ТОВ “Аркада”.
У графі про доходи Г.Зубко задекларував 911 089 гривень доходів: заробітна плата 73 021 гривень, гонорар або інші виплати від ПАТ “ЖЗОК” — 832 тис. гривень, кредитні зобов’язання в “Укрсоцбанку” — 6068 гривень. Дружина ж заробила за рік 1,1 млн грн.
На банківських рахунках Г.Зубко тримає 144 тисячі грн, а його дружина — 87,5 тис грн. Також Г.Зубко позичив третім особам 133 тис. дол. та 157 тис. дол.